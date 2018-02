Princezna z Nejkrásnější hádanky už dva roky není k mání: I jako vdaná paní je stále nádherná a slaví úspěchy na divadle

Veronika Khek Kubařová Super.cz

S Veronikou jsme se potkali po dlouhé době díky tomu, že byla za roli v inscenaci Interview v Dejvickém divadle nominována na prestižní cenu Thálie. Divadlu se nyní věnuje především. "S tím, že jsem se vdala za divadelního režiséra, to ale vůbec nesouvisí. Divadlu jsem se věnovala vždycky nejvíc a nejdéle. To, že jsem si vzala Pavla, je náhoda na mojí cestě. My se potkali a pracovali spolu ještě v době, kdy jsme spolu nechodili, v divadle v Mladé Boleslavi. Pak jsme se pět let neviděli, dělali jsme spolu další věc a až tam jsme se dali dohromady," vyprávěla nám půvabná brunetka.

Hru, za niž byla Veronika nominována, režíroval její kolega Martin Myšička, jehož známe spíš jako herce. "Když jsme se dali dohromady jako muž a žena, tak jsme pracovní spolupráci ukončili. Máme pocit, že je lepší být spolu jako lidi než jako kolegové. Neumím si to úplně představit, protože nejsem typ, který by práci od soukromí dokázal oddělit. Asi bych dělala scény a žárlila," míní.

Na to, abychom se ni podívali v roli Katji, nás samozřejmě Veronika zve. "S Martinem Myšičkou, který je nyní i uměleckým šéfem Dejvického divadla, byla krásná práce. V té hře hrajeme jenom dva, s Jaroslavem Pleslem. Hodinu a půl neslezeme z jeviště, což není vždycky úplně jednoduché," uzavřela herečka. ■