Čtyři roky po smrti manžela už není sama: Jitka Farská z Ulice má ve skutečném životě konečně chlapa

Ilona Svobodová Super.cz

S Ilonou jsme zavzpomínali na její začátky v Ulici na představení jarního schématu TV Nova, do něhož tento seriál neodmyslitelně patří. "Moje postava se v Ulici sice objevuje už těch dvanáct let, ale já mívám pauzy, někdy je to rok, někdy půl roku, scenáristé mi vycházejí vstříc, a když zkouším náročnou roli v divadle, tak Jitku Farskou upozadí," vysvětlila nám Svobodová.

Nyní se její dějová linka zase více rozvine. "Pořád chci nějak0ho partnera a pořád nic. Naposledy do snad bylo, když mě obtěžoval kolega Kukačka, čili Pavel Rimský, a nějakou milostnou scénu jsem měla, když se vracel Ondřej Pavelka. Ale chápu, že na to mají mladší a krásnější. Trošku mě mrzí že jsem taková hodná, chápající a vždycky všechno skvěle vyřeším," smála se Ilona.

Trošku víc se, co se týče partnerských vztahů, vyřádí na divadle, které je její hlavní náplní práce. "Hraju v pěti nebo šesti divadlech, takže mám nepřeberné množství krásných rolí. Jsem na volné noze a můžu si vybírat, s kým hrát," svěřila a nás zajímalo, zda si tedy vybírá i nějaké krásné herecké partnery. "No, ono tady zase tolik krásných chlapů není. Ale mám třeba úžasného Luboše Veselého, který mi hrál v Ulici zetě," vyprávěla.

V jejím životě ale figuruje i skutečný muž, jehož po dlouhé době konečně přiznala. "Někoho mám. Bude to rok a půl. Jsem stará, takže jsem spokojená v mezích možností," uzavřela. ■