Tři filmy o padesáti odstínech sexuality jeho manželství nepoznamenaly: Pan Grey má stále oči jen pro svou ženu

Jamie Dornan s manželkou Amelií Warner Profimedia.cz

Dornan při ztvárnění miliardáře figurujícího v tajných erotických představách žen po celém světě musel počítat s tím, že mu fanynky nedají pokoj. Zahrál si sice ve filmech plných erotických scén, ale nejde o žádného proutníka, který by chtěl v reálu ženy zaučovat do sadomasochistických praktik.

Peprná trilogie jde s filmem Padesát odstínů svobody do finále. Jamie Dornan musel svou manželku před kamerou vyměnit za Dakotu Johnson, na jejímž místě by se ráda viděla spousta spokojených čtenářek a divaček. Herec, který mezi natáčením jednotlivých dílů stačil ztvárnit Jana Kubiše v Anthropoidu, s ní ale absolvoval jen to, co bylo ve scénáři.

Na pařížské premiéře vyvrcholení erotické trilogie se Jamie nehnul od své manželky, která mu porodila dcerky Dulcii (4) a Elvu (2). Vzájemné jiskření mezi hercem a jeho ženou je oproti tomu, co předvedl na filmovém plátně s Dakotou, podstatně přesvědčivější. Představitelé Christiana i Anastasie si za své výkony v Padesáti odstínech šedi vysloužili posměšnou Zlatou malinu. Nominováni jsou i letos za temnější pokračování. ■