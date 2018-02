Ikonická blondýnka, která se na hudební scéně zjevila už před 40 lety, je šik i po sedmdesátce

Debbie Harry po 40 letech Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Do dějin se zapsala jako frontmanka kapely Blondie, s níž vydala hity Heart of Glass, One Way or Another či Call Me. Americká hudební formace se sice v roce 1982 rozpadla, ale o 15 let později se úspěšně vrátila se singlem Maria a existuje dodnes.

Debbie Harry udávala v minulosti trendy a ani ve dvaasedmdesáti letech není žádnou nenápadnou seniorkou. Na společenské akci v New Yorku okouzlila nápaditým červeným outfitem s motivem včely a výraznou broží. Legendární zpěvačka nikdy neměla potřebu splynout s davem a své návyky nemění.

Výběr symbolu nebyl náhodný. „Podporuji včelaře, protože mají v rukou přežití celé lidské rasy. Sama se chystám vybudovat několik úlů, abych přispěla vlastními silami,“ řekla na galavečeru Debbie, jíž není budoucnost naší planety lhostejná. ■