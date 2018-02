Moderátor Primy je v nemocnici! Čekají ho berle a silné léky proti bolesti

Tomáš Hauptvogel Foto: archiv FTV Prima

"Po dvou letech a devíti měsících nastal ten správný čas na demontáž některých želez z mého těla. Rozhodnutí padlo na dlahu z ulny, tedy z předloktí, a z nohy. Věřím, že mě po vybrání železa z nohy přestane bolet prakticky každý krok. Kov se totiž dostává až ke kotníku a při chůzi proto kotník cítím při každém došlapu,“ prozradil Super.cz Tomáš.

Teď bude muset znovu nějakou dobu chodit o berlích a brát tišící léky. "Operace se zdařila, a dokonce pacient přežil. Bez injekcí proti bolesti to ale nejde. Přeci jen to byly poměrně velké kusy materiálu a tím pádem i poměrně velké jizvy. Na ruce zase přes kůži nahmatám šrouby, které drží dlahu. Stačí se trochu klepnout třeba o roh nebo o stůl a rána se přenese rovnou do kosti. Věřím, že bez želez bude veseleji, ale v nejbližších dnech budu muset opět chodit o berlích. Snad už naposledy,“ doufá moderátor.

Hauptvogel měl dubnu 2015 vážnou nehodu na motorce. Osobní auto mu tehdy v Úvalech nedalo přednost, narazilo do něj a náraz ho vymrštil z motorky. Vážná zranění vyžadovala několik operací a hospitalizaci. 22. června 2015, tedy po dvou měsících, se vrátil na obrazovky, kdy do studia musel docházet o berlích. Ve studiu musel sedět, aby při loučení s diváky nestál o berlích, ty odložil až po roce a čtvrt. „Na soud o alespoň nějaké odškodnění stále čekám,“ prozradil Tomáš. ■