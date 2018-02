Po úspěchu v Miss a moderování zpráv další vysněná meta? Nejkrásnější Češka s vietnamskými kořeny si zahraje v seriálu

Monika Leová si zahrála v seriálu Ohnivý kuře. Foto: archiv FTV Prima

Jde o její vůbec první mluvenou roli, předchozí zkušenosti má z projektů, kde účinkovala jako komparz. Nově nabytou hereckou zkušenost si pochvaluje, moderování ale zůstává její prioritou.

Leová se v roli představí jako celebrita, která si chce půjčit model seriálové návrhářky Marilyn v podání Báry Jánové. Na place se Monika cítila jako ryba ve vodě, kamera jí problémy nedělá, k herectví má navíc podle svého snoubence Martina vlohy.

„Říká, že jsem rozená herečka. Mám prý neskutečnou mimiku v obličeji a asi sto padesát tisíc výrazů, takže on by mě do herectví "hodil",“ směje se Monika.

Leová si v seriálu nebo filmu dosud nezahrála. Jak sama říká, herectví je přece jen něco jiného. „Třeba se mi to zalíbí. Možná je to ta další meta. Zatím to ale nedokážu říct. Musela bych brát hodiny herectví, protože s tím moc zkušenost nemám,“ říká usměvavá moderátorka.

Může pro ni být její moderátorská praxe dobrou hereckou průpravou? „Když člověk hraje sám sebe, tak ano, ale moderování je úplně jiná disciplína, jsou tam jistá pravidla, jak se co říká, a myslím, že mě to spíš limituje. Mám chuť text odříkat tak, jak bych ho říkala ve zprávách, což při hraní nejde. Potřebovala bych si zahrát nějakou mrchu, protože do té polohy se člověk, myslím, dostane snáz, než když hraje někoho milého,“ dodává Monika, kterou diváci v seriálu uvidí ve čtvrtek večer.

Svou první hereckou příležitost dostala Monika navíc v seriálu, který se jí líbí a má ho ráda. Jak sama přiznává – Ohnivý kuře považuje za vtipný seriál a je ráda, že je v něm také seriálový Liu v podání Vieta Anh Doana, jehož videa také často sleduje. ■