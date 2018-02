Hvězda Pobřežní hlídky obvinila režiséra: Jako 14letou ji měl sexuálně zneužít

Pamatujete si ji z Pobřežní hlídky? Profimedia.cz

Iniciativě MeToo se jedna zásluha upřít nedá. Na poměrech v Hollywoodu se toho nejspíš moc nezměnilo, ale na světlo alespoň vycházejí příběhy, které by jinak zůstaly pozapomenuty. Někdy i ve více variacích.

Na vlně trestající sexuchtivé muže se svezla i Nicole Eggert (46). Summer z Pobřežní hlídky zapátrala ve své paměti a po 32 letech obvinila režiséra Scotta Baia ze zneužití. „V tom věku to pro mě byl naprostý šok. S ničím podobným jsem dříve neměla sebemenší zkušenosti. Začali jsme spolu natáčet v roce 1986. Získal si moji důvěru. Mluvil o svatbě a společné budoucnosti. Ještě mi nebylo ani 15, když do mě v autě pronikl prstem. A tím sexuální obtěžování neskončilo,“ vrátila se herečka do minulosti.

Ke kontaktu s o 11 let starším režisérem mělo dojít během natáčení rodinného pořadu Charles in Charge. Scott Baio sexuální poměr s herečkou nepopírá. Tvrdí však, že k němu došlo až v době, kdy jí bylo 18 let. Tím, kdo z nich dvou má lepší paměť, se už zabývají policejní vyšetřovatelé. Nicole trvá na tom, aby i po 32 letech došlo na spravedlivý trest.

„Vidím za tím jen její snahu se zviditelnit. Svou výpověď neustále mění,“ tvrdí Baio. Eggert jej nejvíce rozčílila tím, když prohlásila, že trvá na tom, aby se pravdu dozvěděla i režisérova desetiletá dcera. „Proč do toho zatahuje moje dítě, které s tím nemá nic společného? Nicole je úplně mimo a naprosto zoufalá. Celé je to absurdní. A teď, když s tím šla na policii, je to ještě absurdnější,“ brání se. ■