Před Ulicí dal přednost akčnějšímu seriálu: Jakub Štáfek nyní začne vyšetřovat i se svou půvabnou kamarádkou

Eliška Křenková nastupuje do seriálu Specialisté. Foto: Archiv TV Nova

V něm Štáfek ztvárňuje komisaře Lukáše, jednoho z vyšetřovatelů pražské kriminálky, do níž patří také David Prachař, Zuzana Kajnarová a Jan Zadražil. Do týmu nově přibude postava stážistky Moniky v podání Elišky Křenkové. „Monika ke Specialistům nastupuje zatím jenom na stáž, protože vyšetřovatelka Zuzana, kterou hraje Zuzka Kajnarová, na nějaký čas odjíždí do Států,“ říká úvodem.

„Hrát v tomhle mužském kolektivu je příjemné. Honza Zadražil se ke každé ženě chová jako ke květince, s Jakubem Štáfkem je velká sranda a známe se už asi dvanáct let. S Davidem Prachařem jsme se neznali, ale vždycky mám radost, když se při práci můžu potkat se zkušenějšími kolegy, kteří mi mohou něco předat. Ráda od něj odkoukávám a učím se,“ říká Eliška s tím, že má ráda i Zuzku Kajnarovou a ‚moc fajn‘ je natáčení s Gabrielou Míčovou - další novou postavou, koronerkou Ivou.

Jedním z důvodů, proč Křenková roli přijala, bylo natáčení akčních scén. „Chodím na tréninky ke kaskadérům, učím se střílet… Ono to možná vypadá jednoduše, ale jenom vzít

správně pistoli do ruky je docela těžké. Je to adrenalin, trošku hardcore, trošku strach, ale zároveň se těším, že si vyzkouším něco, co jsem ještě nedělala,“ dodala Křenková. ■