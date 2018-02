Nejkrásnější porotkyně SuperStar: Už jen kvůli téhle nádherné Slovence bude stát za to se na novou řadu dívat

Katarína Knechtová Super.cz

"Nikdy jsem v žádné porotě nebyla, takže zkušenost nemám. Budu hozená do vody, ale na to jsem v podstatě zvyklá. Školy na to nejsou, absolvujete nějaký koučink a pak se musíte snažit to zvládnout. A já jsem bojovník," míní Katarína.

Sama začínala od píky nejprve v kapele IMT Smile, poté ve skupině Peha a pak se vydala na sólovou kariéru, žádnou soutěží neprošla. Domnívá se ale, že účastníkům může určitě pomoct. "Pro prvního je samozřejmě fajn, že dostane i nějaké peníze, ale i ty další to může posunout v kariéře, když budou vidět a budou nějakým způsobem zajímaví," řekla Super.cz.

"Já jsem ještě z generace, kdy jsme museli hrát živé koncerty a na začátku na nás chodilo třeba pět lidí, postupně jsme šli nahoru a začali nás brát na vědomí. Dnes ale ti mladí lidé mnoho šancí nemají. Ale když je na SuperStar nebo v jiné soutěži někdo výrazný, lidé si toho všimnou, a to je benefit. Třeba minulé vítězce Emmě Drobné se daří, a i pro mne byla po zhlédnutí několika dílů jednoznačným vítězem," dodala.

To, že bude porotcovat, ji prý její vlastní práci narušovat nebude. "Pro mě je hlavně moje práce nejzajímavější v těch úplných počátcích, kdy mohu skládat hudbu. To je pro mne alfa a omega. S vystoupeními, protože nejsem na první dobrou exhibicionista, pořád vnitřně bojuju. Ale hudbu s lidmi sdílet potřebuju. Ale motýlky v břiše, jako když jste zamilovaná, cítím za nástrojem, když vzniká něco nového," uzavřela budoucí introvertní porotkyně talentové soutěže. ■