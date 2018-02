V těhotenství nabrala partnerka Michala Kavalčíka zatím 5 kilo: Dohromady budou mít čtyři děti!

Michal a Zuzana se těší na společného potomka. Foto: archiv M. Kavalčíka

S Michalovým třináctiletým synem Alexem jsme se už několikrát setkali, že má Zuzka dvanáctiletého Jonáše a osmiletou Lucii, vědělo jen její okolí. „Začátkem června se chystáme na dovolenou k moři se všemi našimi dětmi, tak doufám, že Zuzanka neporodí třeba na benzínce v Rakousku,“ svěřil se nám Michal.

Zuzana čeká již třetí dítě, zeptali jsme se proto na průběh jejího těhotenství. „Přestala jsem úplně jíst pečivo a začala jsem také cvičit jógu pro těhotné. Dále se starám o své koně, dělám manažerku Michalovi a skupině Mňága a Žďorp. Jsem přeci jen těhotná, ne nemocná. Cítím se dobře, zatím jsem přibrala asi 5 kg, a protože čekám již třetí dítě, tak vím, do čeho jdu, a jsem v klidu a porodím vlastně kdekoli,“ svěřila.

Pokud jde o pohlaví miminka, jí je to celkem jedno. „Zuzanka má už dceru i syna, tak neřeší, co to bude. Já mám syna Alexe, tak bych byl za holčičku moc rád,“ dodal závěrem Michal Kavalčík, který aktuálně moderuje Divošky na Primě a účinkuje v muzikálech Muž se železnou maskou a Mýdlový princ v Divadle Broadway. ■