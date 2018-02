Znal ji už jako teenagerku: Michal David si na nový duet i na turné vybral sexy kočku Markétu Konvičkovou

Markéta Konvičková s Michalem Davidem v nahrávacím studiu Foto: archiv M. Konvičkové

Píseň s názvem Už svítá si složil sám Michal David (autorem textu je Petr Šiška), zazní premiérově v rámci chystaného letního turné Michala Davida 2018, a dokonce se k duetu chystá také jeho klipová verze.

Málokdo asi ví, že Michal David se s Markétou zná už od jejích patnácti let. Po jejím úspěchu v Superstar to byl právě on, kdo jí napsal jednu z prvních písní s názvem Nenech mě čekat.

„Píseň od Michala byla vlastně úplně první písní, kterou jsem měla možnost nahrát v profi studiu. Tenkrát to pro mne byl splněný sen a něco nepředstavitelného. Navíc to byla nádherná spolupráce. Dokonce mi moje první profesionální album pokřtili právě Michal s Leošem Marešem,“ svěřila Markéta.

Kromě chystaného turné Markéta vydala své nové CD s názvem JÁ. Na albu jsou zásadní písně z její kariéry včetně nově zaranžované písně To holky maj rády, dosud nevydané singly, úspěšné duety s Janem Bendigem a také žhavá novinka z autorské dílny Dana Hádla. ■