Naplánujte si letní dovolenou u moře s předstihem

Temperamentní Španělsko

Jestli je vám blízký španělský temperament a při zvuku kastanět si začnete podupávat do rytmu, vydejte se do Španělska. Divoké pobřeží Costa Brava vás nadchne krásou písečných pláží i impozantních příkrých útesů, které se nad nimi tyčí. Pokud rádi vystřídáte lenošení u moře s prohlídkou památek, vyberte si dovolenou na pobřeží Costa del Sol. Odtud to budete mít blízko k andaluským městům Sevilla nebo Malaga, ve kterých si užijete pamětihodností a muzeí dosyta. K oblíbeným lokalitám patří také Mallorca a Kanárské ostrovy. V obou případech si užijete nádherné pláže i středomořskou přírodu, která vás naláká k dobrodružné túře.