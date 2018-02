Jak se vám líbí? Takhle vypadají herci, kteří ve filmu ztvární prince Harryho a jeho snoubenku Meghan

Takhle budou Harry a Meghan vypadat ve filmu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Budoucí manželka prince Harryho (33) se dostala do dost absurdní situace. Herečka Meghan Markle (36) musela se svou profesí skončit a sama se stala předlohou pro roli.

Harry a Meghan se dočkají filmu, který bude mapovat jejich vztah od seznámení po svatbu. Žádný vysokorozpočtový trhák ovšem nečekejme. Jejich příběh natočí televizní společnost Lifetime, která v roce 2011 vyprodukovala dílko William & Catherine: A Royal Romance, které se s nadšenými ohlasy nesetkalo.

Meghan má s herectvím bohaté zkušenosti, ale jako budoucí členka britské královské rodiny se před kameru nepostaví. Rozvedenou Američanku si zahraje Parisa Fitz-Henley ze seriálu Jessica Jones, jejíž pleť je o poznání snědší než Meghanina. Harryho ztvární Murray Fraser. Ten se zase může pochlubit o dost hustší kšticí než jeho předloha.

Ostatně i William si po vlasové stránce dost polepšil. Jeho představitelem byl Nico Evers-Swindell. Film Harry & Meghan: The Royal Love Story by měl mít premiéru ještě před květnovou svatbou, což dost vypovídá o jeho budoucích kvalitách. Televize chce zkrátka co nejvíce vytěžit z humbuku, který nastane za tři měsíce. ■