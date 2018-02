Vztahy s otcem jejího dítěte se výrazně zlepšily. Přesto Tereze Černochové často chybí muž, kterého by mohla obejmout

Se svým životem je spokojená. Foto: Lindex/Dalibor Konopáč

„Když vodím dítě do školky a vidím rodiče, kteří odvádí děti do školy po sedmé ranní a vyzvedávají je v půl páté odpoledne, jsem moc ráda, že to tak nemám. Je pravda, že pracuju v noci, hodně cestuji, ale zároveň se můžu věnovat dítěti. Obdivuji všechny rodiče, kteří chodí od pondělí do pátku do práce,” říká.

Ze začátku byla Tereza na dceru sama a pomáhala jí jen maminka, postupem času se do péče vložil i Lauřin biologický otec. „Vidí se dvakrát v týdnu a je to znát. Je skvělé, že spolu mají vazbu a milují se. S tatínkem Laury nemáme žádný konflikt a jsem za to moc ráda. Doufám, že to bude pokračovat a Laura díky tomu získá pocit, že není neobvyklé, když nemá doma oba rodiče. Samozřejmě je ideální, když je doma maminka a tatínek, ale já se snažím nezavdat příčinu tomu, aby mělo dítě v dospělosti nějaké trauma z toho, že vyrůstalo jen s jedním rodičem,” rozpovídala se Tereza o vztazích na otevření nového showroomu známého švédského módního řetězce.

Zatím to nevypadá, že by Tereza své dceři našla náhradního tatínka. „Nemám energii to řešit. Představa, že bych se měla podřizovat někomu jinému, mě straší. Nechci to zkoušet a pak být zklamaná. Samozřejmě jsem občas smutná, jsem přece jen člověk z masa a kostí. Ale je fajn, že v kapele si můžu chlapům postěžovat a oni mě obejmou a uklidní,” říká Tereza. Zpěvačka ale nehází flintu do žita. „Uvidíme, co se stane. Mám celý život před sebou.” ■