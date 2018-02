Poznáte Kairu v kostýmu a pod vrstvou líčidel? Není divu, že se stala královnou maškarního bálu

Hvězda seriálu Přístav v parádní masce Michaela Feuereislová

Herečka si vybrala róbu od Beaty Rajské, v jejímž salonu jí padl do oka i klobouček. Vítanou dávku zdobnosti a punc historie vyčarovala herečka vlasovým stylingem od své dvorní kadeřnice Kláry Vítové a líčením od Michaely Ohemové. „Byla to zábava tohle vytvářet. Říkali jsme si, jaká je to radost a zábava něco takového chystat,” uvedla s nadšením Kaira, kterou zároveň těšilo, že její šaty byly vydraženy pro Bazaar Charity.

Za masku se Kaira skryla po mnoha a mnoha letech. Naposledy prý byla maskovaná na dětském zahradním bále. „Šla jsem za kytičku jiřinu. Měla jsem na hlavě vytvořený květ z krepu a krepovou sukénku a byl to pro mě velký zážitek,” říká. „Mám ráda tyto příležitosti. Nechtěla jsem jít za maškaru, ale chtěla jsem, aby moje maska byla co nejvíc noblesní,” uzavírá Kaira Hrachovcová. ■