Neveselé Vánoce: Populární herec se na prahu padesátky rozešel s další přítelkyní

Michael Sheen a Sarah Silverman loni v říjnu. Dva měsíce nato se rozešli.

„Skvělý Michael Sheen a já jsme se přes Vánoce rozešli. Říkala jsem si, že bychom vám to měli říct, abyste se přestali ptát,“ uvedla s tím, že nešlo o žádnou válku. Každý z nich však žije jinde, což se pro vztah stalo neúnosné. Zatímco Silverman pobývá v Los Angeles, Sheen se z LA odstěhoval zpět do Londýna. V Kalifornii zůstával kvůli dceři Lily, již má s herečkou Kate Beckinsale. Ta však nedávno oslavila 18. narozeniny a odešla za studiem do New Yorku.

Expartneři se seznámili během natáčení úspěšného seriálu Mystérium sexu (Masters of Sex). A i s předchozími partnerkami Sheena pojila práce. Osm let žil se zmíněnou Beckinsale, která prý prohlásila, že se cítila v rozpacích z toho, že ji nikdy nepožádal o ruku. Poté prožil vztah na dálku s britskou baletkou Lorraine Stewart a tři roky chodil též s kanadskou herečkou Rachel McAdams. ■