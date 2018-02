V ložnici má Jamese Bonda, ale v nové roli herečka líbá svou neméně slavnou kolegyni

Herečky spolu prožily lesbickou lásku. Profimedia.cz

O tom, jak to může jiskřit mezi dvěma ženami, se ve filmu Disobedience (Neposlušnost) přesvědčily uznávané herečky Rachel Weisz (57) a Rachel McAdams (39). V lásce jim nebudou stát jen společenské předsudky, ale také židovská víra.

Ryze ženské romance už nejsou žádným tabu. Po kontroverzním francouzském filmu Život Adele lesbická tématika pronikla i do Hollywoodu. Cate Blanchett se v dramatu Carol zamilovala do Rooney Mary, Julianne Moore si jako herečka užila poměr s Annette Bening (Děcka jsou v pohodě) i Ellen Page (Všechno, co mám). A teď došlo i na Rachel a Rachel.

Muži mají pro Weisz očividně slabost, o čemž se přesvědčil i představitel Jamese Bonda Daniel Craig. Když spolu natáčeli horor Dům snů, Rachel jej natolik okouzlila, že spolu vytvořili pár a vstoupili do manželství. V té době přitom byla partnerkou režiséra Darrena Aronofského.

Ve filmu Neposlušnost si pro změnu vyzkoušela lesbickou lásku, která to nemá v ortodoxní židovské komunitě vůbec snadné. Blondýnka Rachel McAdams kvůli této roli musela změnit barvu vlasů. Ze záběrů je zřejmé, že herečky k sobě musely mít opravdu hodně blízko. ■