Televize zachytila příběhy klientek a jejich cestu k sebevědomějšímu já. Podívejte se na 3 reportáže s výraznými proměnami, ve kterých nechybí dojmy žen, jejich životní změna po zákroku i zkušenosti odborníků s danými výkony.

Jaký je život po estetických zákrocích? 3 proměny, které stojí za to vidět a dostaly se do televize Foto: Klinika Yes Visage