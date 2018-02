Od intimní operace po opuchlé rty: Odkopnutá žena ‚sexy trestance‘ vzala změnu vizáže od podlahy

Melissa Meeks Profimedia.cz

Manželka ‚sexy trestance‘, jak někdejšímu zločinci a nyní modelovi Jeremymu Meeksovi zahraniční média přezdívají, se poté, co zjistila, že ji její muž podvádí, rozhodla pro změnu vizáže. To je celkem běžné, že ženy po rozchodu zamíří ke kadeřníkovi. Jenže v případě Melissy Meeks u účesu nezůstalo...

Matka tří dětí se rozhodla podstoupit celkovou úpravu, od hlavy k patě, říká se. V jejím případě bychom však mohli být přesnější, neboť se zákroky se netají, ba naopak. Lidé, které její život zajímá, tak vědí, že lze říct od hlavy k intimním partiím. Podstoupila zúžení intimních partií, dále úpravu prsou, nosu, vybělení zubů, změnu barvy vlasů a naposledy ještě aplikaci botoxu do čela i rtů.

Změny prý nepodstupuje proto, aby získala svého muže zpět. Jen se chce cítit dobře. „Kdo by nechtěl vypadat skvěle?“ říká. I když podle zahraničních zdrojů za tím může být ještě něco jiného. V Las Vegas byla viděna na párty s americkým miliardářem Donaldem Friesem. To by mohla být zajímavá odpověď na nový vztah Meekse s dědičkou britského oděvního impéria, a tedy také velice bohatou ženou, Chloe Green.

Na podzim však v pořadu This Morning Melissa mluvila o Jeremym velmi hezky. „Byl skvělý manžel, opravdu. Když na to myslím nebo se dívám na fotky, pořád jsem naměkko. Měli jsme hezký život,“ uvedla s tím, že zpráva o tom, že má jinou, ji zdrtila.

„Neměla jsem žádné znaky toho, že hledá nový vztah. Když jsem viděla jeho fotky s jinou ženou, zlomilo mi to srdce,“ řekla s tím, že jej stále velmi miluje. S dětmi, jež spolu vychovávali, se Meeks prý stýká a mají spolu hezký vztah. „Za to jsem velmi vděčná,“ dodala. ■