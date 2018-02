Holčičí seriálová líbačka: Mrkněte na vášnivý polibek princezny z Řachandy a maminy známé z Rodinných pout

Herečky se v Ohnivým kuřeti pěkně rozparádily... Video: archiv FTV Prima

Zahrála si šéfkuchařku Nelu, která přijde na chvilku vařit ke klukům do Ohnivýho kuřete. I když se na začátku zdá, že je to další dívka zamilovaná do Mika (Jakub Prachař), ona si k překvapení všech vyhlédne někoho úplně jiného. A sice Mariku v podání Denisy Pfauserové. Holky pak na place předvedou vášnivý polibek.

„Bylo to mé první maminkovské obrazové natáčení. Jinak bez přestávky dabuji. Díky au pair - dědovi to zvládám. Spíš se to teď otočilo a v práci „odpočívám“. Co se kuchyně týče, zdokonalila jsem se docela obstojně. Teď trénuji dětské kašičky a různé varianty nemastného neslaného. Floriankovi je 15 měsíců a je to čiperný synek. Tak si to užíváme,“ říká s úsměvem Klára, jež se aspoň na chvilku proměnila v pořádnou divošku.

Do noty si s ní padla i Denisa Pfauserová (29). „S Klárou jsme se před natáčením nikdy nesetkaly, ale natáčení bylo příjemné, Klára je přátelská, milá a brzo na place začaly padat fórečky k této scéně. Pro mne to nebyla první líbačka s herečkou. Zažila jsem to už v jiném seriálu a také v divadle. K herectví tyhle věci prostě patří. Ani pak vlastně nevnímám, jestli jde o holku nebo kluka. Horší to měla právě Klára, která na mne měla jako Nela vystartovat. Moje seriálová postava Marika z toho byla v šoku, takže jsem vlastně byla v lepší pozici. Myslím, že nejvíce to prožívali všichni páni na place,“ usmívá se Denisa Pfauserová.

Na líbací scénu se podívejte ve video ukázce. ■