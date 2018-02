Jiřímu Pomejemu svitla naděje: Díky umělým hlasivkám by mohl zase začít mluvit!

Jiří Pomeje Herminapress

"Je to v plánu. Mají to dělat v Motole v nemocnici. Ale už nebude mluvit jako předtím. Svůj hlas trvale ztratil. Přesto to má ale vytvářet přirozený hlas," řekla Super.cz manželka Jiřího Pomejeho Andrea. Kdy by k zákroku mohlo dojít, zatím netuší. "Podle hojení. Může to trvat několik měsíců," vysvětluje Pomeje.

Pomejeho by tento týden mohli už pustit z nemocnice domů. Komplikuje to ale chřipková epidemie. "Čekáme na vyjádření lékařů, ale vypadá to, že by mohl tento týden domů. Řešíme nyní chřipkovou epidemii, to by nebylo dobrý, kdyby něco chytnul v oslabení," dodala Andrea Pomeje (29). ■