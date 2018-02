Další drsná role? Roden si v nové kriminálce zahraje detektiva, ‚pravou ruku‘ mu bude dělat Kryštof Hádek

Karel Roden a Malgorzata Buczkowská si zahrají v seriálu Princip slasti. Foto: archiv Česká televize

I herec Karel Roden (55) se ponoří do role detektiva. Charizmatického vyšetřovatele si zahraje v nové osmidílné sérii České televize Princip slasti. Seriál vzniká v koprodukci s Polskem a Ukrajinou.

„Kývl jsem na to, protože mi přišlo spojení tří zemí a to, jak případ vyšetřují mezi sebou, zajímavé. A protože mi to přišlo napínavé,“ prozradil Roden okolnosti přijetí své role.

Jeho parťáka Otu si zahraje Kryštof Hádek (35), jenž svou postavu přirovnal k Watsonovi, pravé ruce detektiva Sherlocka Holmese.

V krimi sérii se kromě zahraničních herců objeví také Aňa Geislerová (41), Marek Taclík (44) nebo Martin Finger.

Příběh seriálu začíná jednoho letního odpoledne na pláži v Oděse. Pozornost turistů upoutá podél pobřeží se volně pohybující neukotvená loďka. Když se k ní dostane dvojice plavců, objeví uvnitř zmrzačené tělo mladé ženy. V tentýž den ve Varšavě, na nábřeží Visly, je v kufru opuštěného automobilu objeven další hrůzný nález a série indicií vražd mladých dívek pokračuje v Praze, kde je v divadle nalezena ženská paže.

Tři lidské ostatky ve třech evropských městech a trojice vyšetřovatelů z Česka, Polska a Ukrajiny v podání Karla Rodena, Malgorzaty Buczkowské a Sergeje Strelnikova rozjíždějí rozsáhlé mezinárodní pátrání. K odhalení pravdy budou ale potřebovat mnohem více odvahy a odhodlání, než si původně mysleli. ■