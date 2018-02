Uvidíme jejich skutečné city? Partnerský vztah Vilhelmové a Dyka se promítne i do filmu

Tatiana Vilhelmová v novém filmu po boku svého partnera. Super.cz

První díl natočila populární herečka již před patnácti lety. „Je to zajímavé, protože má člověk zakonzervovaných patnáct let svého života,” uvedla v rozhovoru pro Super.cz Tatiana, pro kterou je tento projekt srdeční záležitostí. „Začaly jsme s Andreou točit v době, kdy měla Andrea jedno dítě, já jsem neměla ještě žádné děti. Možná bych si tu roli dnes postavila jinak, teď už musím vycházet z puberťačky. Samozřejmě se ale ta postava vyvíjí, jako my všichni.”

Vždy musí uběhnout nějaká doba na to, aby se na sebe Vilhelmová byla schopna dívat. Tak to má ale většina herců. Před prací na čtvrtém pokračování Tatiana zvládla zhlédnout všechny tři díly. „Bylo to zajímavé, protože člověk s odstupem času ztratí představy, které se děly víc za kamerou než před kamerou. Pro mě je to dojemné, protože tam vidím sebe, jak jsme všichni vypadali a uvědomuji si, kam se dostáváme,” říká.

Hlavní hrdinka příběhu Renata Soukupová studovala v Paříži, kam si pro ni přijel její pražský přítel, novinář Ivan, kterého hraje Oldřich Kaiser. V současné době mají sedmiletou dcerku a žijí v prvorepublikovém dřevěném srubu na břehu zatopeného lomu. Místo je to idylické, vztahy mezi Renatou a Ivanem jsou ale komplikovanější a do děje se vloudí nový muž. Toho si nezahraje nikdo jiný než hereččin životní parter Vojta Dyk (32). „Vojta normálně prošel klasickým konkurzem a zvítězil, protože je dobrý typ na to, aby zahrál mladého kluka, který po časovém skoku hraje staršího muže. Zvítězil proto, že je tvárnej,” říká Vilhelmová.

Není to časté, že se Dyk a Vilhelmová potkávají v jednom projektu. V minulosti spolu natočili televizní film v rámci série Nevinné lži, který byl režisérským debutem Vojty Kotka, a stále spolu hrají v divadelní hře Bláznivý Petříček. Tatiana si spolupráci s partnerem pochvaluje. „Myslím si, že je to vždycky výhoda, pokud spolu ti dva nemají zrovna problém a nepohádají se. Můžu to s ním probrat, můžu se ho zeptat, jestli by mi v tom mohl vyhovět, nebo jestli souhlasí s tím, jak já to hraju,” říká Tatiana Vilhelmová. ■