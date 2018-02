Kráska z Pobřežní hlídky si nevzala podprsenku: Přírodní pětky větrala v rozepnuté halence

Charlotte McKinney Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ženské zbraně tato oblíbená herečka ostatně ukazovala i v nové verzi Pobřežní hlídky, kde byl o dámy s mocným dekoltem velký zájem už jen proto, že diváci na televizních obrazovkách očekávali pohled na nové Pamely Anderson.

Na rozdíl od slavné silikonky Pamely (50) se Charlotte pyšní čistě přírodním poprsím. Naposledy ji fotografové zvěčnili, jak jen tak bez podprsenky a s rozepnutou halenkou odchází z hotelu v Beverly Hills.

Charlotte měla co dělat, aby neukázala více, než sama chtěla, protože každou chvíli hrozilo, že jí vnady vykouknou ven. Obdařené herečce by ale případný rozruch a menší skandálek určitě nevadil, protože je často ráda středem pozornosti. Jinak by si podobný outfit ostatně nikdy neoblékla. ■