Případní ženiši nekoupí zajíce v pytli: Takhle to půvabné zpěvačce sluší jako nevěstě

Fanoušci ji z klipů znají jako princeznu i nafoukanou rádoby celebritu, v tom zatím posledním si Celeste Buckingham (22) oblékla bílé šaty a závoj a před oltář si ji dovedl Petr Lexa. Právě on s Lukášem Bundilem si ji přizvali ke spolupráci. Jejich česko-slovenský duet se jmenuje Na srdci.

Na srdci je po Létu lásky další písní, ve které kapela Slza oslovila ke spolupráci dalšího interpreta. Autorem textu je dvorní textař Slzy Ondřej Ládek aka Xindl X a o přebásnění slovenské části se postarala písničkářka Mirka Miškechová.

Skladba vypráví o rozchodu dvou lidí, kteří se snaží svůj vztah ukončit tak, aby v jejich myslích zůstal jako krásná vzpomínka. Příběh je vyprávěný prostřednictvím jejich vzpomínek a má otevřený konec, tudíž mají posluchači ve výkladu volnou ruku.

„Hlavní dějová linie videoklipu se odehrává na terapeutickém sezení a točila se ve slow motionu, aby se následně docílilo temné a syrové nálady scén. A to vypadá tak, že se vše točí do písničky, která je ve dvojnásobně zrychleném tempu včetně zpívání. Když jsme takto museli zpívat a poslouchat písničku celý den, vypadalo to, že díky natáčení budeme všichni muset vyhledat terapii skutečnou,“ smějí se Lexa a Bundil.

Autorem původního námětu a režisérem je Radim Věžník.

Klip se natáčel převážně na Hradčanském náměstí v prostorách Martinického paláce, kam veřejnost běžně nemá přístup. Den natáčení exteriérů byl v té době jediným dnem, kdy v Praze sněžilo, což skvěle podpořilo celkovou atmosféru videoklipu.

„Práci na této úžasné písni jsem si moc užila, a to jak ve studiu, tak i při samotném natáčení videoklipu. O to více se těším, až si duet se Slzou budu moci zazpívat naživo. První příležitostí bude Holomráz Tour 2018, v rámci kterého vystoupím na koncertu v Praze, Brně a Ostravě, “ zve závěrem Buckingham. ■