Tělo Dary Rolins je pro plavky jako stvořené: Z jednodílného modelu zpěvačce málem vykouklo ňadro!

Dara Rolins si užívá dovolenou na Bali. Foto: Super.cz/Instagram D. Rolins

Ač Dara zrovna nekoncertuje, fanoušci se přesto tetelí blahem. Zpěvačka s výstavní figurou se totiž opět pochlubila krásnými fotkami v plavkách. A je úplně jedno, zda si zrovna vybere bikiny nebo vsadí na jednodílné plavky. Pokaždé se je na co dívat!

Z jednodílného plaveckého úboru sličné zpěvačce dokonce málem vypadlo ňadro, a tak si především pánové přišli opravdu na své. U dvoudílných plavek Dara s oblibou kombinuje různé kousky.

„V mém případě je to tak, že plavky v jednom setu nosím jen výjimečně. Obvykle je to o tom, které dva kousky náhodně vytáhnu. Občas se k sobě extrémně nehodí a to mě baví úplně nejvíc,“ nechala se slyšet zpěvačka. A protože Daře sluší snad všechny plavky, nemusí se bát ani té nejdivočejší kombinace. ■