Český zástupce pro hudební soutěž Eurovize vyvedl maminku na ples: Podívejte, jak Mikolas Josef tančí

"Mám radost, ale samozřejmě cítím jemnou nervozitu. Bude to pro mě nový zážitek," míní Mikuláš, kterého jsme s maminkou potkali na Českém plese, kde vystupovali naši nejznámější umělci jako Karel Gott (78) nebo Marie Rottrová (76). Mladý zpěvák se ovšem přiznal, že současnou českou hudební scénu moc nezná.

"Je to pravda, protože se soustředím hlavně na zahraniční scénu a občas se stane, že přijdu domů a potupně vůbec nevím, o koho se jedná. Samozřejmě Karla Gotta anebo Marii Rottrovou znám," smál se zpěvák, který na písničku Marie Rottrové dokonce vyvedl maminku na parket, a jak tančí, se můžete podívat na našem videu.

A jak by se svojí kariérou v případě, že by na Eurovizi uspěl, dál naložil? "Chtěl bych dál bojovat v zahraničí. Pokusit se třeba o Ameriku. Už tam s pár lidmi jednáme, něco možná vyjde už před Eurovizí, ale nechci předbíhat, každopádně to je ten sen," prozradil s tím, že ale ani čeští fanoušci, kteří mu poslali hlasy, o něj nepřijdou. "Dál zůstávám hrdým Čechem, Čechy jsou můj domov a koneckonců, i když jsem byl ve Vídni, každých čtrnáct dní jsem se vracel zpátky a tak to i zůstane," ujistil nás. ■