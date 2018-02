Dvojnásobné překvapení: Aneta Vignerová na plese vynechala velkou večerní, ale i alkohol. Už měsíc má detox

Aneta Vignerová Super.cz

"Vždycky jsem se těšila, že jednou nebudu muset vynést velkou večerní, proto jsem si také v Ostravě nechala ušít na míru dámský smoking. Neříkám, že ho budu nosit už pořád, ale je to příjemná změna a v našich pozicích, jako modelky, si to můžeme dovolit," míní.

Aneta vynechala nejen róbu, ale i alkohol. "Už je to přes měsíc, co nepiju. Nedotkla jsem se ani kapky alkoholu. Tuhle skleničku mám ruce jenom proto, že se to patří. Musím říct, že mi je příjemně, je to fakt zajímavá změna a doufám, že to vydržím co nejdéle. Ale konkrétní datum jsem si nedala," dodala Vignerová. ■