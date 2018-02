V pátém měsíci má nahoře devět kilo: Těhotná partnerka Miroslava Etzlera se pochlubila těhotenským bříškem

Miroslav Etzler a Helena Bartalošová o očekávaném miminku Super.cz

"Já jsem brečela," přiznala Helena, se kterou pochopitelně v 5. měsíci trochu cvičí hormony. "Já tedy musím říct, že naposledy jsem byl v Národním divadle a nebavil jsem se tam jako tady. Možná i velcí tvůrci z velkých divadel by se měli jít podívat, jak to jde dělat s láskou a radostí. Bylo to famózní odpoledne," dodal Mirek.

Helena se v 5. měsíci pořád necítí moc dobře, teď jí ale bylo naštěstí lépe. "Myslím, že mi asi dobře nebude až do konce," krčila rameny Helena. Mirek se jí ale snaží pomáhat. "Pohříchu jsem nebýval ideálním tátou a teď je mi třiapadesát, kdy bych měl pomalu tlačit kočárek s vnoučaty a budu tlačit ten svůj. Snažím se být co možná nejlepší, jak to jenom jde," míní herec.

"Každý večer, ale i přes den mi masíruje nohy, ale hlavně vaří. To je ale na mně i vidět, už jsem přibrala asi devět kilo," prozradila Helena. Mirek spolu s ní ale basu nedrží a naopak se pustil do hubnutí. "Začal jsem hubnout, protože jsem se rozhodl, že musím být fit, až budu tatínek. Vyhledal jsem spolupráci s Petrem Havlíčkem a rozhodli jsme, že dáme dvacet kilo dolů a něco už dole je," pochlubil se herec.

Na miminko se otec tří dětí těší moc. "Budu teď mít to štěstí, že budu mít daleko víc času, než když jsem se hnal za kariérou a jako idiot jsem si myslel, že ta profese, kterou dělám, je něco tak výjimečného, a byl jsem jen zahleděný do toho, abych šel dál a dál. To už mám tak trochu na háku a těším se na to, že budu moct uvést dalšího tvora do života, tím nejlepším způsobem, jak to půjde," uzavřel. ■