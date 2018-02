Něžná, ale provokativní: Veronika Kašáková předvedla ňadra v průsvitných šatech a odnesla si přes půl miliónu

Veronika Kašáková Super.cz

My jsme si ale povídali ještě na začátku, kdy o tom, jak úspěšná dražba bude, neměla ani tušení. A tématem byla, jak jinak, její plesová róba a také tanec. "Tančíme s partnerem velmi rádi, ovšem nevím, jaký je u toho na nás pohled, protože do tanečních jsem nechodila," opomenuli tuto přípravu na společenském události v dětském domově, kde vyrůstala.

"Tanec si užívám přesto plnými doušky a doufám, že to bude dnes vidět," dodala Veronika a my jsme dodali, že snad nebude vidět i něco jiného, protože průsvitné šaty s aplikacemi na ňadrech od Zuzany Lešák Černé si Verča nervózně posouvala už ve foyer. "Ale pořád jim důvěřuju a snad to spolu za večer zvládneme bez faux pas. Sedí hezky, jen je potřeba je občas zkontrolovat," smála se Veronika. ■