Zná ji jako utahanou maminu v teplákách: Moderátorku Snídaně s Novou v tomto plesovém outfitu manžel skoro nepoznal

Prý i její muž byl překvapený, jak jí to sluší. Moderátorka Snídaně s Novou Hana Reinders (35), která se proslavila ještě pod dívčím příjmením Mašlíková, si s manželem Andrém po dlouhé době vyrazili do společnosti a užívali si příjemný večer na Českém plese. André prý Hanku skoro nepoznal.

"Byl jsem úplně v šoku, když vešla do dveří a takhle krásně vypadala," svěřil nám André.

"No on mě zná většinou jako tu utahanou, nenalíčenou a rozcuchanou matku v teplákách, tak to byla velká změna," smála se Hanka. "To není pravda, já jí říkám, že jí to sluší i po ránu, když se probudí," gentlemansky dodal André.

Pár tvrdil, že na parketu je ale určitě neuvidíme. "Pohybově nadaný jsem, ale tanečně rozhodně ne," podceňoval se bývalý zápasník MMA.

"Stačí, že nasajeme tu atmosféru a klidný večer," doplnila ho Hanka. Jak ovšem uvidíte na snímku v naší fotogalerii, nakonec si taneček dali. ■