Karel Gott to rozjel jako zamlada: Na plese hodil i taneček s vysazováním kyčlí

Karel Gott to na pódiu rozjel jako zamlada... Michaela Feuereislová

Kdo by se obával, že Slavík není v kondici, toho by veškerý strach opustil. Karel Gott to na pódiu, kde měl více než půlhodinový blok naživo s orchestrem rozjel jako zamlada. Zazpíval své největší hity, nevymluvil se ani z přídavku a sál burácel ovacemi.

Nezazněl jediný tón, který by byl mimo. Mistr se pustil dokonce i pohybových kreací, které k němu neodmyslitelně patří. To znamená tanec s typickým vyhazováním kyčlí. Sice během večera poznamenal, že není jistý, zda tady bude i příští rok, ale všichni věří, že svojí účastí ozdobí nejen příští, ale i další ročníky Českého plesu. ■