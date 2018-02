Romantika na břehu moře: Denisu Grossovou požádal přítel o ruku na exotickém ostrově

Denisu přítel požádal o ruku na ostrově Mauritius. Foto: archiv R. Puškáše

Je to sotva půl roku, co se odstěhovala od maminky a začala žít s přítelem. Zrovna nedávno nám Šárka Grossová svěřila, že ještě pořád ráda chodí na obědy k mámě. Nicméně už je to dospělá žena. A nyní navíc zasnoubená!