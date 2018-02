Emma Smetana prohrála soud kvůli vyhazovu z Novy v době těhotenství. Odvolá se!

Emma Smetana Michaela Feuereislová

Smetana se chce odvolat. Moderátorka vůbec nechápe, jak mohl soud takto rozhodnout. "U obvodního soudu jsme v květnu prokázali, že jsme k podání žaloby takzvaně včas neměli žádný důvod. TV Nova se totiž do určité chvíle chovala tak, jako bych stále byla zaměstnankyní. Chodily mi platy a také jeden vytýkací dopis, v němž mi mimo jiné hrozí výpovědí. Napadlo by vás, že když vám zaměstnavatel hrozí výpovědí, tak že už ji dávno máte?," řekla Super.cz Emma Smetana.

"Evidentním záměrem televize bylo uchlácholit mě v tom, abych nepodávala žalobu na neplatnost výpovědi. Po uplynutí lhůty, o které se domnívali, že je lhůtou pro podání žaloby, mi najednou oznámili, že pracovní poměr vlastně již dávno skončil. Chování TV Nova, která beze studu lže, bohužel vykazuje typické prvky arogance moci. Víc než cokoli je to trapné, ubohé a nízké," říká rázně moderátorka a zpěvačka.

"Soud v první instanci dal za pravdu mému právnímu zástupci Aleši Rozehnalovi, který toto jednání u soudu označil jako nemravné, lstivé, úskočné a vůči těhotné zaměstnankyni zákeřné. Opakuji své dřívější vyjádření, že TV Nova by si měla uvědomit, že není prodejcem nádobí, ale médiem, které by mělo mít nějakou společenskou odpovědnost a nechovat se jako hochštapler. Po doručení rozsudku s nejvyšší pravděpodobností podáme odvolání. Jde především o princip. O to, aby tady nevznikl nebezpečný precedens. Aby podobně nechutné zacházení ze strany zaměstnavatelů nepotkávalo další těhotné zaměstnankyně. Výklad zákoníku práce provedený Městským soudem by totiž například znamenal, že je v pořádku dát výpověď zaměstnanci, který v důsledku pracovního úrazu upadl do kómatu na dobu delší než dva měsíce. Navíc těhotenství ženy nemusí být ani ve lhůtě dvou měsíců od otěhotnění zjistitelné. Všichni tito zaměstnanci by pak podle Městského soudu neměli právo dovolat se svých práv, i když je výpověď očividně neplatná. Nemluvě o tom, že soud naprosto opominul právní zásadu, podle které nikdo nemůže těžit ze svého nepoctivého jednání," dodala Smetana. ■