Poznáte, která z nich je o generaci starší? Pravá blondýnka nafotila kampaň se svou dospívající dcerou

Reese a Ava spolu nafotily kampaň. Profimedia.cz

Hvězda komedie Pravá blondýnka nestárne a její dcera už dávno není holčičkou. Ava se dostala do věku, kdy je od své matky téměř k nerozeznání. Slavná herečka dceru angažovala do valentýnské kampaně, v níž oblékly šaty ideální pro den všech zamilovaných.

Ava, již má Reese stejně jako čtrnáctiletého Deacona s exmanželem Ryanem Phillippem, je kopií své matky. Do světa filmu ji to ale prozatím netáhne. Witherspoon jako herečka debutovala ve svých 14 letech, kdy natočila drama V měsíčním svitu. Držitelka Oscara za Walk The Line ale nejspíš patří k celebritám, které chtějí své děti před šoubyznysem co nejdéle chránit.

„Přišlo mi to jako skvělý nápad dostat do jarní kolekce vztah matky a dcery. Ava je pro mě naprosto nepostradatelná. Sdílíme spolu všechny naše radosti a sny. Máme si celé hodiny o čem povídat,“ řekla Reese, která si vychovala pravou blondýnku nové generace. ■