Sázka na mládí se vyplatila: František Janeček obsadil Natálku Grossovou (15) do Plesu upírů a vyrazil kritikům dech

František Janeček o Natálce Grossové a mladých talentech

Producent František Janeček (73) měl na talenty vždycky čich. Potvrzuje se to i nyní, když obsadil do hlavní ženské role muzikálu Ples upírů, který produkuje, tehdy teprve čtrnáctiletou Natálii Grossovou (15). Ocenila ji i muzikálová porota divadelních cen Thálie, když ji zařadila do nejužší nominace na prestižní ocenění.

"Oslava se zatím nekonala, není to finále, ale zatím jen nominace. Jak jsem slyšel, samotná porota zatím netuší, kdo tuto cenu, Thálii za muzikál, získá. V každém případě je potěšující, že takto mladá interpretka, kterou celá řada lidí podceňovala a vznášela argumenty, že je příliš mladá, zjistila, že to neplatí. A že je to dobrá cesta a stejně jako ve sportu, tak i v umění je třeba podchytit talenty právě v tom mládí," míní producent.

V hledání talentů má ovšem František Janeček dlouhé roky praxe, začínala u něj celá řada nyní slavných zpěváků a zpěvaček. "To je pravda. Vždycky je to pokus, protože ze zkušenosti víme, že třeba mladý herecký talent nebo dětská hvězda může velmi rychle zapadnout. Buď ji to přestane bavit, nebo se vytratí do neznáma. Málokdy vydrží. Ale předpokládám, že u Natálky to nebude, protože je skutečně výjimečná," předpokládá.

Zastáncem rčení, že stromek se nejlépe ohýbá, když je mladý, tedy snáze ovlivnitelný, ale Janeček apriori není. "Osobně si každý moudrý, byť i od dítěte, názor velmi rád poslechnu a rád se poučím. Ale výhoda mládí spočívá v tom, vezměme si například Ples upírů, že je role stanovena pro šestnáctiletou dívku. Natálka to beze zbytku splňuje na rozdíl od starší kolegyně, která se musí stylizovat, což není vždycky úplně jednoduché, když je někomu třiatřicet, hrát šestnáctku," soudí Janeček, který bude Ples upírů uvádět v GoJa Music Hall do června a od září jej vystřídá osvědčeným titulem Fantom opery. ■