Zpěvačka, která žije s mužem o padesát let starším, nafotila v Itálii kalendář: Ukázala i podprsenku!

Dáša v sexy póze ukázala i podprsenku... Foto: Markéta Riedl

Zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková (36), která je přítelkyní Libora Peška, je v poslední době stále více vidět! Kromě role v muzikálu Rocky, filmové a televizní práce, také hodně koncertuje se svou novou kapelou. A protože je to sexy žena, nafotila nedávno také kalendář. Ten si ovšem nekoupíte!

„Kalendář z fotek, které jsme pořizovali vloni v Římě vznikl pro jednu soukromou firmu, která se ale nezabývá ani módou, ani kosmetikou, ale elektro a instalačním materiálem a byl určen jen pro jejich potřeby. Takže se bohužel nedá nikde koupit,” prozradila Super.cz Dáša s tím, že si vybírala témata, která se pojí s Itálií, a navíc jsou jí blízká.

Zpěvačku a herečku, kterou kdysi Miloš Forman obsadil do Dobře placené procházky v Národním divadle, můžete dnes vidět v monodramatu Lidský hlas, které nastudovala s kamarádkou a kolegyní Jitkou Sedláčkovou nebo ve zbrusu novém představení Můžem i s mužem. Tam Dáša hraje společně s kolegyněmi Kairou Hrachovcovou, Vandou Hybnerovou a Jitkou Sedláčkovou.

„Bude to jistě zajímavé, interaktivní. Půjde o vtipné ženské etudy a už teď musím říct, že je mi ctí s takovými skvělými kolegyněmi a profesionálkami, jakými všechny tři jsou, spolupracovat. Premiéra bude v březnu na pražské Občanské plovárně a v Divadle Karla Hackera v pražských Kobylisích. A do toho chystám svou novou desku. Doufám, že vyjde do konce letošního roku,“ dodává Dáša. ■