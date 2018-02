Nemůže se odtrhnout: Kapitán ze Star Treku (77) přede všemi zabodl pohled do dekoltu své výrazně mladší ženy

Patrick Stewart a Sunny Ozell na UK Americana Awards Profimedia.cz

Herci Patricku Stewartovi je sedmasedmdesát let, jeho o 39 roků mladší manželka jej však ani ve věku pradědečka nenechává v klidu. Pohledy slavného britského herce při pózování fotografům pravidelně míří do dekoltu zpěvačky Sunny Ozell (38). A jeho žena nic nenamítá, naopak to vypadá, že se výborně baví.

Už na lednovém předávání cen filmových kritiků Stewart neuhlídal pohled a ani na UK Americana Awards, konané ve čtvrtek, se nežinýroval. Zatímco herec, známý ze sérií X-Men nebo Star Trek, či z filmových adaptací Shakespearových her, jichž řadu ztvárnil také v divadlech, zacílil pozornost na hrudník své ženy, ta jej vypnula a věnovala se fotografům.

Stewart a Ozell spolu takhle žertují již devět let, od roku 2013 jako manželé. Potkali se v New Yorku, kde on tehdy hrál Macbetha, ona pracovala jako servírka v restauraci, aby si přivydělala k hudbě. K té byla vedená odmalička, rodiče jí už od čtyř let zařídili lekce hry na housle, v jedenácti chodila k hlasovému kouči a od třinácti se jí věnoval i učitel operního zpěvu. V roce 2015 vydala svou debutovou desku Take It With Me. ■