Fešákovi z Top Staru v Boyardu do smíchu nebylo: Po hlavě mu lezli mega švábi i had

Petr Vágner v Pevnosti Boyard Video: archiv FTV Prima

Pořadatelé soutěže nejspíš tušili, že Petr by se při plnění fyzicky náročných úkolů ani nezapotil, a tak prověřili, jak si rozumí s hmyzem a plazy. A jak je z videa zřejmé, moderátor Top Staru by si takové domácí mazlíčky určitě nepořídil.

Vágner se nejprve musel plazit mezi hady, kteří se mu vůbec nelíbili. A aby kontaktu s obyvateli pevnosti neměl málo, musel absolvovat i nepříjemný telefonát s otcem Furou z budky osídlené obrovskými šváby a dalším syčivým beznohým kamarádem.

„Když mi bylo 12 let, koukal jsem na Boyard s rodiči a strašně jsem tomu fandil. A nikdy bych nevěřil tomu, že ve svých čtyřiceti se tam dostanu. Nabídka přišla už předloni, ale já jsem v tu chvíli byl na výletu lodí na jihu Francie. A časově ani strategicky to nešlo. A říkal jsem si, že jestli to má přijít, tak třeba s pokračováním. A ono to přišlo!“ řekl Petr, který se v neděli v Boyardu předvede s Dagmar Patrasovou (61), Janem Křížem, Michaelem Foretem (31) a Kryštofem Michalem, který soutěž kvůli kolapsu bohužel nedokončil. ■