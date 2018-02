Která nemrava takhle provokuje na sociálních sítích? Podobné snímky jí přihrály už 4,2 miliónu fanoušků

Nejnovější eroticky podbarvenou momentku z postele sdílela modelka na sociální síti jen před pár dny. Profimedia.cz

Má za ty roky své praxe topmodelky spolehlivě ověřeno, jak obrovským sex-appealem disponuje. Ten se s přibývajícím věkem možná trochu proměnil, ale na intenzitě rozhodně neubral, a to i přes to, že přivedla na svět už čtyři děti. Dá se říct, že Heidi Klum (44) opravdu zraje jako víno a tenhle proces je v její tváři znát. Je to ale také asi jediná fyzická změna, které její tělo ve čtyřiačtyřiceti letech dostálo. A navíc spíše ku prospěchu onoho kouzla, kterým vládne.