Ženská jako lusk, jenže je to chlap: Známý český seriálový herec se porotcům divadelních cen líbil v této roli

Daniel Bambas jako žena Super.cz

"Vnímám to jako obrovské štěstí a už ta nominace je natolik prestižní záležitost, že z toho mám obrovskou radost. To představení, v němž hostuji na scéně mladoboleslavského divadla, je historická freska o herci, který skutečně žil. Edward Kynaston byl posledním hercem, který v shakespearovské době hrál ženské role. Spadl na dno a pak se mu podařilo znovu etablovat," řekl Super.cz.

Má to ovšem svoje trable se vzhledem. Vousatý Daniel se vždycky před tímto představením musí oholit. "Úplně mě to nebaví, ale nejde to jinak, protože ve velké části vystupuji jako žena. Je to velký oblouk, kdy začínám jako Desdemona a končím jako Othello," krčil rameny Daniel. ■