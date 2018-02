Náhlý konec v televizi: Heidi Janků na obrazovce jako moderátorku neuvidíte

Půl roku po smrti manžela Ivo Pavlíka se zpěvačka rozhodla k razantnímu kroku. Michaela Feuereislová

„Když jsem začala Aféry moderovat já, bylo původním zadáním, že bude pořad pikantnější a víc o sexu. To mi nevadilo. Pak se ale objevilo nové zadání, že by se Aféry měly vrátit k prvopočátku, aby to bylo kontroverznější, víc o hádkách a konfliktech a to já neumím. Konflikty nemám ráda. Neumím to v soukromém životě ani před kamerou,“ vysvětlila Super.cz Heidi.

Sympatická brunetka podotýká, že se s televizí nerozešla ve zlém, jen jí skončila smlouva, kterou dále neprodloužila. „Řekla jsem si, že to pro mě není cesta. Mám tam ale myslím stále otevřené dveře," říká zpěvačka.

Heidi se teď bude soustředit na svou hudební kariéru. Aktuálně sestavila novou kapelu, se kterou se pomalu ladí. „Kapela teprve zkouší. Zatím se to pomalu rozjíždí. Nastartujeme to teprve v létě, abychom viděli zpětnou vazbu," říká Heidi Janků. ■