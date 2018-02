Nepotřebuje být neustále ve světlech reflektorů. Issová plánuje útěk od lidí

Hvězda filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci občas potřebuje ticho přírody. Herminapress

Éterickou bytost, jakou je Klára Issová (38), moc nepřitahují davy velkoměsta, ale spíše klid přírody. „Pobyt v přírodě, procházky, to je můj relax. Já tyhle věci pro svůj život potřebuji. Ráda se dívám do zeleně, vnímám vůně a okouzluje mě ptačí zpěv. S velkou chutí vyrážím do okolí Berounky. Vždycky, když potřebuji dobít baterky, sednu do vláčku směr Beroun a jdu podél řeky,“ svěřila se Klára na tiskové konferenci v trojské botanické zahradě.