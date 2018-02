Hvězda Vyprávěj má dost neobvyklé přání. Plánuje vyzkoušet šamanskou drogu smrti

Ke zkoušení nezvyklých látek prý rozhodně nedojde v brzké době. K návštěvě Jižní Ameriky se Andrea odhodlá nejspíš až v důchodu. Herminapress

Odmítá označení bio žena, pravdou ale je, že herečka Andrea Růžičková (33) má k přírodě velmi úzký vztah a jsou jí vlastní i některé alternativní přístupy. U příležitosti zahájení další sezóny v pražské Botanické zahradě se nám hvězda seriálů Vyprávěj, Cesty domů a Ordinace v růžové zahradě svěřila, že by ráda vyzkoušela netradiční látky ovlivňující mysl.

„Jednou bych chtěla vyzkoušet účinky látky z liány Ayahuasca nebo kaktusu San Pedro. To jsou rostliny, které obsahují halucinogenní látky. Nevzniká na ně ale žádná závislost,” říká herečka známá též pod svým dívčím jménem Kerestešová.

San Pedro je výtažek z kaktusu a Ayahuasca neboli liána duše, přezdívaná také liána smrti nebo mrtvých, je v současné době velmi populární šamanská halucinogenní „droga“, která se užívá za účelem osobnostního růstu, léčby drogových závislostí či duševních traumat a bolestí. Tyto výtažky obsahují psychedelické látky, které člověka dostávají mimo jeho vědomí.

Herečka by kvůli těmto zážitkům určitě ale odcestovala do zemí, kde tyto rostliny s halucinogenními látkami rostou v přírodě. „Je pravda, že někteří u nás s těmito látkami obchodují, ale já to považuju za zneužívání. Já bych je chtěla zkusit na odpovídajícím místě, například v Peru, říká Andrea.

Odebrat se duševně mimo své tělo za pomoci zmíněných látek se Andrea hned tak nevydá. „Určitě to nebudu zkoušet teď, když mám malé dítě. Třeba někdy v důchodu,” smála se herečka.

Herečka zatím nikdy žádnou drogu nevyzkoušela, ale zajímá se o stavy mimo vlastní vědomí. „Chtěla jsem vyzkoušet i holotropní dýchání od Stanislava Grofa, ale můj manžel mi to zakázal. Měl obavu z toho, že se z těch stavů už nevrátím. Je ale málo pravděpodobné, že by se mohlo něco stát, pokud je člověk dobře vedený,” říká Andrea Růžičková. ■