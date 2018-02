Dívala se na mě šedesátnice! Mladá anorektička popisuje pocity při pohledu do zrcadla. Vážila děsivých 28 kg

Dieta, kterou si Hannah Lucas (23) už v mladém věku naordinovala, se brzy zvrtla v anorexii. Foto: Super.cz / Profimedia.cz

Dieta, kterou si Hannah Lucas (23) už v mladém věku naordinovala, byla natolik drastická, že se brzy zvrtla v anorexii. Mladé dívce tak začalo hotové peklo na zemi. „Můj učitel tance mi řekl, že všechny tanečnice musí být štíhlé,“ vzpomíná, čím její potíže začaly. „Bylo mi tehdy patnáct. Byla jsem velká jako kluk a on mě šikanoval kvůli váze. Přicházelo to ale postupně. Když jsem začala hubnout, lidé si toho všimli a chválili mě,“ vypráví.

U lékaře se kvůli anorexii ocitla poprvé, když ji tam dovedla v osmnácti letech její sestra. Doktoři ji ale poslali domů s tím, že jí nic není. Když její váha klesala rychle dál, jeden lékař konečně zbystřil a začal to brát vážně.

Tehdy už s energetickým příjmem pouhých 200 kalorií za den, který získala z jogurtu a plátků jablka, klesla její váha ve finále na neuvěřitelných 28 kilogramů. A protože nějakou dobu měla už potíže s chůzí, raději používala invalidní vozík.

Pak už se ale na nohy nedokázala ani postavit. Jak sama podotýká, vypadala tehdy jako šedesátnice a byla tak slabá, že se bez pomoci někoho dalšího nedokázala ani umýt. „Můj puls klesl na 34 úderů za minutu a odvezli mě do nemocnice, kde mě připojili na srdeční monitor,“ popisuje své útrapy. Hannah už se nedokázala ani ohnout, protože pak neměla sílu se narovnat. „Nedokázala jsem ani zvednout hlavu z polštáře.“ A tehdy se také od lékařů dozvěděla, že se ji zřejmě nepodaří zachránit a s největší pravděpodobností zemře.

Naštěstí se jejich drastická prognóza nenaplnila. Hannah, která dnes pracuje jako učitelka, zákeřnou poruchu příjmu potravy porazila. Než se jí to podařilo zcela, musela být čtyřikrát hospitalizována. „Nevím, kolik teď vážím, ale jsem zdravá a mám běžnou konfekční velikost. Nevážím se, protože, kdybych to udělala, vrátilo by mě to zpět. Tak jsem slíbila, že to neudělám,“ uzavírá svůj příběh. ■