Televizní moderátorka svěřila sladké tajemství: V 41 letech je těhotná

Cat Deeley s manželem Patrickem Kieltym Profimedia.cz

Novinu svým příznivcům Cat oznámila v půlce ledna, když na svůj twitterový účet napsala: „Jsem štěstím bez sebe, že vám můžu říct, že z Mila bude velký brácha! Nemůžu se dočkat, až na jaře budeme čtyři. Všichni jsme nadšení.“ Už loni přitom Deeley hovořila o tom, že by si přála mít víc dětí.

Podle magazínu OK! by moderátorka pořadů od seznamovacího The Choice přes herní show Big Star Little Star po hudební Sing: Ultimate A Capella měla být v šestém měsíci, i když na aktuálních fotkách těhotně zrovna nevypadá. Pokud nenastala chyba v počtech, s oznámením Cat nespěchala.

To její kolegyně z televizní branže Sharon Marshall se radostnou novinou pochlubila, dá se říct, začerstva, ve 14. týdnu těhotenství. Ale nelze se jí divit, vždyť v 46 letech čeká své první dítě. ■