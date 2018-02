S dvěma dětmi přibrala 60 kilo! Dva roky po porodu je Laďka Něrgešová hubenější než kdykoli předtím

Laďka Něrgešová Foto: archiv FTV Prima

Moderátorka Laďka Něrgešová (42) je z mateřské dovolené po téměř dvou letech v práci. Vrací se do primáckého Top Staru, který bude moderovat již dnes. A hned zítra slaví narozeniny.

"Nabídky, že se můžu do Top Staru vrátit, přicházely průběžně. Byli na mě strašně hodní, vždycky si se mnou dali kafíčko a říkali ´tak pojď´ a já ´ne´. A kdy to ruplo? Před pár týdny, kdy jsme se domluvili," prozradila Laďka.

Maminka malého Adama a Medy neslibovala, za jak dlouho se po porodu dcery Medy vrátí. Jak všechno bude probíhat, totiž netušila ani ona sama. A být matkou v domácnosti jí naprosto vyhovovalo.

"Já jsem asi stvořená pro to být doma, mě strašně baví starat se o děti, vařit, péct, uklízet, organizovat věci, chodit na procházky a dělat si, co já chci," směje se Laďka.

Její postava je nyní naprosto dokonalá. Neuvěřitelně zhubla! "Nepočítám, kolik kilo jsem zhubla, ale to, kolik jsem v těhotenství přibrala. Dvaatřicet to bylo s Adamem, dvacet osm s Medou," směje se Laďka.

Ačkoliv jde už o ostřílenou moderátorku, návrat po tak dlouhé pauze k živému vysílání vzbuzuje respekt i u ní. „Mám úplně strašlivý panický strach, já vím, že to zní divně a že už jsem něco nastřílela a že si každý myslí, že si tam stoupnu a bude pohoda, ale tak to není. Jestli se budete dívat, tak přivřete obě oči a zkuste u toho třeba vařit večeři, to bude asi nejrozumnější,“ dodala se smíchem Něrgešová. ■