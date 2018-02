Zkrocená Miley Cyrus zavzpomínala na staré časy a v blyštivém kostýmu nastavila objektivu své sexy pozadí

Miley si své čekání v šatně na společné vysoupení s Eltonem Johnem zdokumentovala.

Dávno pryč jsou dny, kdy bývalá dětská hvězda od Disneyho (proslavila se rolí Hannah Montany), zpěvačka Miley Cyrus (25), řádila na jevišti v latexových minišortkách a trikotech odhalujících všechny intimní detaily její postavy. V poslední době to ale vypadá, že pobuřování puritánské části nejen americké veřejnosti je konec. Když se dala opět dohromady se staronovým přítelem, australským hercem Liamem Hemsworthem, podařilo se mu její nezdolnou povahu přeci jen zkrotit.

Miley se z nudící se divošky kvapně transformovala v milující, něhou překypující dívku, která si zakládá na dobrých vztazích s Liamovou rodinou. Na pódiu si začíná pomalu budovat pověst elegantní popové divy.

Ani na posledním udílení cen Grammy v newyorské Madison Square Garden se Miley žádného prohřešku nedopustila a ve vínově červených šatech jí to při duetu s Eltonem Johnem (70) moc slušelo. I na následnou after party přišla v decentním černém overalu a nic nenasvědčovalo tomu, že by v její duši vystrkovalo růžky bývalé divoké alter ego.

Jen chvíli po Grammy ale následovalo další společné vystoupení se zmíněnou britskou legendou. Miley na sobě během jeho koncertu (byla tam přizvána spolu s několika dalšími americkými hvězdami) měla blyštivý kostým z ateliéru návrháře Augusta Gettyho. Ten velmi podtrhl její sex-appeal. Na pódiu byla opět decentní, v zákulisí akce se ale přeci jen rozvášnila o trochu víc. A tak onu chvilku zdokumentovala aspoň pro své fanoušky na Instagramu. Své fotky ze šatny tam nasdílela jako poděkování Eltonu Johnovi za příležitost ke společnému vystoupení. ■