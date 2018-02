Po devíti měsících vztahu dostala klíče od bytu! Půvabná muzikálová kráska se stěhuje

Elis Ochmanová Super.cz

Po devíti měsících vztahu se stěhuje k partnerovi. Muzikálové zpěvačce Elis Ochmanové začíná nová etapa života, na kterou se velmi těší. Přesto přiznává, že má trochu obavy. "Jsme ve stádiu stěhování. Po večerech skládám do krabic věci, přes den zkouším Robinsona. Je to docela náročný, ale zvládáme to. Dobíjí nás to," řekla Super.cz na zkoušce nového muzikálu.

Chvíle, kdy dostala klíče od bytu svého partnera, byla prý velmi romantická. "Dostala jsem je při hezké večeři. Nebyla to žádost o ruku, ale vymyslel to moc pěkně. Bylo to hezký," usmívá se.

Strach z bydlení s partnerem nemá. "Je to krásná změna. Je to lepší než být sama v malém bytě. Obavy trošku jsou, ale my jsme sehraný tým, rozumíme si ve všem, bude to skvělý," říká.

Svatba ani miminko na pořadu dne zatím nejsou. "Když vidím své kolegyně, tak mám cukání. Ale jsme spolu tři čtvrtě roku, je ještě brzy to řešit," dodala v divadle Hybernia, kde se již 30. března uskuteční premiéra muzikálu Robinson, v němž Elis hraje jednu z hlavních rolí, postavu mladé Mary. ■