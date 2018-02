V patnácti má šanci získat za Ples upírů největší českou divadelní cenu: Natálie Grossová se radostí rozbrečela

Natálie Grossová získala nominaci na Thálii. Super.cz

Nejmladší nositelkou divadelní ceny Thálie byla doposud Karolina Gudasová (25), která si cenu odnesla ve třiadvaceti letech. Odborná porota letos ale do nejužší nominace zvolila ještě mladší zpěvačku. Je jí Natálie Grossová (15), která oslnila svým výkonem v hlavní ženské roli Sáry v muzikálu Ples upírů.

"Když mi to producent František Janeček s maminkou oznámili, tak jsem se rozbrečela. Vůbec jsme nevěřila, že by se něco takového mohlo stát, a je to pro mne opravdu velká čest. Za užší nominaci na Thálii jsem strašně moc vděčná," svěřila nám dojatá Natálka.

Když roli Sáry získala, o ničem takovém se jí nesnilo. "To opravdu ne a o to větší překvapení to pro mne je," dodala.

Role Sáry je opravdu náročná, po roce, kdy ji hraje, už to může Natálka posoudit. "Toho zpívání je tam strašně moc, takže byl pro mne asi nejtěžší právě zpěv. Jsou tam strašně těžké party a na tom jsem musela makat úplně nejvíc," prozradila.

V červnu čeká Ples upírů derniéra. "A to určitě taky obrečím, protože je to moje životní role, kterou miluju, a celý týden se vždycky těším, že si ji zahraju," uzavřela Natálka, která během účinkování v Plesu upírů vyrostla nejen pěvecky, ale i do výšky, i když si pár centimetrů přidává vyššími podpatky. ■